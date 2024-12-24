"И снега нет, и город не украшен": жители Атырау жалуются на отсутствие новогодней атмосферы

Жители Атырау, где и так редко выпадает снег, пока не прочувствовали предновогоднюю атмосферу. Дело в том, что город до сих пор не украшен, а главную елку еще не зажгли, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам жительницы Атырау Галины Речкиной, до Нового года осталась всего неделя, а город до сих пор серый.

"В городе вообще не ощущается наступление праздника. У нас и снега нет, и город не украшен. Раньше после 20-го декабря Атырау сверкал разноцветными красками и придавал необычные ощущения. Хочется предпраздничного настроения, волшебства", — сетует женщина.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Согласно данным пресс-секретаря акима города Гасырбека Толегена, в настоящее время работы по установке и украшению новогодних елок завершены на пяти площадках Атырау. Сейчас в городе проводятся работы по установке декоративного освещения. Они будут завершены на этой неделе. Церемония зажжения елок с театрализованным представлением запланирована на 27 декабря.

Стоит отметить, в 2024 году акимат города Атырау выделил более 66 миллионов тенге на оформление города к предстоящим новогодним праздникам. В эту сумму входят монтаж-демонтаж, оформление пяти 18-метровых елок, которые будут установлены на центральных площадях и улицах города, а также фейерверк в новогоднюю ночь.

К слову, в 2023 году новогоднее оформление города акимату обошлось в 19 млн тенге. В 2022 году – в 31,3 млн тенге. В 2020 и 2021 годах на празднование Нового года денежные средства из бюджета не выделялись. В 2019 году на эти цели из бюджета было предусмотрено 43,7 миллиона тенге.