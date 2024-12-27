В 2024 году в Туркестанской области произведено сельхозпродукции на 1 трлн тенге

В соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева и под руководством акима области Дархана Сатыбалды Туркестанская область достигла рекордного объема сельскохозяйственной продукции – 1,006 трлн тенге.

Это на 4,5% больше прошлого года. Регион занимает первое место в Казахстане по этому показателю.

Реализуется 45 сельскохозяйственных проектов, завершено 34, создано 263 рабочих места. Посевные площади составили 870 тыс. га. Собрано 1,1 млн тонн зерновых, 3,3 млн тонн овощей и картофеля, 561,4 тысячи тонн мяса и молочной продукции.

На 50 тыс. га внедрены водосберегающие технологии вместо запланированных 22 тыс. га. Для их производства открыты три местных предприятия, полностью обеспечивающих потребности региона и соседних областей.

Государственное предприятие "Туран Су" закупило 60 единиц техники и выполнило работы на 5 млрд тенге, повысив экономическую эффективность вдвое.