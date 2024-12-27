Количество неблагополучных семей сокращается в Казахстане

Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин на пресс-конференции в СЦК 27 декабря 2024 года сообщил, что в Казахстане уменьшилось число неблагополучных семей на 15%, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что в стране запустили Цифровые карты семьи (ЦКС). По 84 параметрам семьи оценивают по уровню благополучия. На основе полученных данных государственные органы и акимы могут анализировать ситуацию для выработки программ социально-экономического развития регионов.

"В текущем году внедрен KPI акимов по снижению количества семей в категориях D (кризисный уровень) и Е (экстренный уровень). Данная работа позволяет параллельно акимам проводить работу по актуализации данных граждан в информационных системах государственных органов", – сказал Олжас Анафин.

Он отметил, что акимами совместно с заинтересованными государственными органами принимаются меры по переводу семей из категории "кризисная" и "экстренная" в более благополучные категории. По данным на 1 августа, количество семей, находящихся в категориях "кризисная" и "экстренная", составляло 1 млн 592 тыс. На текущую дату эта цифра снижена на 15%, до 1 млн 355 тыс. семей.

Ранее сообщалось, что семьи по уровню социального благополучия ранжируются на категории A, B, C, D, E. "А" – это благополучный уровень, "В" – удовлетворительный, "С" – неудовлетворительный. Кризисный уровень "D" означает, что семья не в состоянии самостоятельно справиться с имеющимися значительными трудностями и требуется комплексная работа соответствующих государственных органов для повышения их уровня благополучия.

Экстренный уровень "E" означает, что семья находится в трудной жизненной ситуации, наблюдается низкий уровень дохода для удовлетворения базовых потребностей семьи и требуется оперативное вмешательство соответствующих государственных органов.