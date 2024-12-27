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Общество

Почему в Казахстане уменьшается число получателей адресной социальной помощи

Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 17:35 Фото: ortcom.kz
Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин на пресс-конференции в СЦК 27 декабря 2024 года рассказал, почему в Казахстане уменьшается число получателей адресной социальной помощи (АСП), сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что в 2023 году число получателей АСП составило 114 тыс. семей. Они получили 57 млрд тенге. Из состояния бедности вышли 54 тыс. человек. В текущем году из оставшихся 77 тыс. семей, получивших 36 млрд тенге, перестали получать АСП еще 52 тыс. человек.

"АСП – это ведь не просто выплата, не просто обеспечение денежными средствами. Это еще и меры по вовлечению в трудоустройство, и меры занятости. Нужно этих людей сперва попробовать трудоустроить и после этого, если есть нетрудоспособные члены семьи, выплачивать пособие. Поэтому уменьшение получателей АСП связано и с тем, что регионы работают над вовлечением в занятость", – сказал Олжас Анафин.

Он напомнил, что с 1 января 2025 года черта бедности определена в размере 35% от медианного дохода, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи. Эта мера отражает более реальную картину доходов населения.

"По нашим прогнозам, количество получателей АСП увеличится на 4 тыс. человек, на 1,5 млрд тенге повысятся выплаты", – сказал вице-министр.

В Казахстане семьям со среднедушевым доходом ниже черты бедности предоставляется АСП. Она предусматривает оказание комплексной поддержки семьи для вывода ее из трудной жизненной ситуации. Денежные выплаты делятся на обусловленную и безусловную помощь.

Безусловная денежная помощь предоставляется семьям с нетрудоспособными гражданами. Обусловленная денежная помощь предназначена семьям, имеющим в своем составе хотя бы одного трудоспособного члена семьи, который может трудоустроиться.

Кроме того, детям из малообеспеченных семей в возрасте от одного до шести лет дополнительно назначается выплата в размере 1,5 МРП на каждого ребенка.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2025 года черта бедности определена в размере 35% от медианного дохода, рассчитанного за квартал.

Бауыржан Муканов
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