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Общество

В Минтруда рассказали, как помогут семьям погибших в авиакатастрофе в Актау

Директор департамента социальной помощи Министерства труда и социальной защиты населения Аскар Аймаганбетов, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 16:01 Фото: ortcom.kz
Директор Департамента социальной помощи Министерства труда и социальной защиты населения Аскар Аймаганбетов на пресс-конференции в СЦК 27 декабря 2024 года рассказал, какая помощь будет оказана семьям погибших в авиакатастрофе в Актау, сообщает Zakon.kz.

Аскар Аймаганбетов выразил семьям погибших глубокие соболезнования. Он отметил, что семьям, где есть дети, в связи с утерей кормильца предоставляются два вида помощи.

"Во-первых, государственное пособие по утере кормильца. Например, если шестеро детей, то они получат ежемесячную выплату в размере свыше 130 тысяч тенге. Дополнительно, если семья, лишенная кормильца, является участником системы социального страхования, выплата назначается в зависимости от коэффициента перечисления социальных отчислений от суммы заработной платы", – сказал Аскар Аймаганбетов.

Он напомнил, что семьям погибших оказывается единовременная помощь от местных исполнительных органов, но затруднился назвать размер выплат.

25 декабря близ Актау упал самолет. На борту находились 67 пассажиров, из них пять членов экипажа.

Число выживших при крушении самолета в Актау составило 29 человек. Перед происшествием борт, возможно, столкнулся с птицами. В самолете находились граждане Казахстана. К сожалению, никто из них не выжил.

Бауыржан Муканов
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