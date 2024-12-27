В Мангистау подсчитали число несовершеннолетних мам, родивших в 2024 году

За 11 месяцев 2024 года в областном перинатальном центре родили 97 подростков. Трое из 100 забеременевших прервали беременность, передает Zakon.kz.

Как пишет Lada, ни одна из родильниц ребенка не оставила. Однако среди взрослых мам было по два факта отказа от ребенка в этом и в прошлом году. Об этом рассказали в областном перинатальном центре.

"Если рожает несовершеннолетняя, мы обязательно требуем присутствия на партнерских родах ее матери или сестры. С роженицей работает психолог. Здоровье, как показывает анализ, у таких мам неплохое, во всяком случае критических ситуаций не возникало", – отметили в ОПЦ.

В прошлом году в Мангистау родили 113 рожениц в возрасте от 14 до 18 лет.

Ранее, 23 июля, стало известно, что в Щербактинском районе Павлодарской области 12-летняя школьница стала мамой. По данному факту органами внутренних дел ведется расследование.

