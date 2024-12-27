Около 60 автоматов для сбора вторичного сырья установят в Алматы

В новом году в Алматы установят 57 автоматов для сбора вторичного сырья, сообщает Zakon.kz.

По информации "24KZ", ежедневно коммунальные службы города извлекают из арычной сети до 60 тонн мусора. Треть из них можно переработать, поэтому в городе сейчас активно устанавливают фандоматы.

Первый такой аппарат появился в мае в рамках программы "Таза Казахстан". Эти устройства принимают пластиковые бутылки и металлические банки за небольшое вознаграждение.

В местах массового скопления мегаполиса уже установили 53 устройства с умной системой. Горожане уже сдали более 5 тысяч единиц вторсырья.

По словам заместителя акима города Алишера Абдыкадырова, в следующем году в Алматы заработают больше 100 фандоматов.

"В фандоматах используется самое современное программное обеспечение. В частности, это системы искусственного интеллекта и машинного обучения, которые позволяют четко определять, это пластиковая бутылка или алюминиевая банка, а также их классифицировать: по размеру, по массе и прочее". Алишер Абдыкадыров, заместитель акима Алматы

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