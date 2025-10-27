#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Происшествия

13 человек эвакуировали из квартир в Петропавловске из-за пожара

, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2025 12:31
Сотрудники МЧС эвакуировали 13 человек из многоквартирного дома в Петропавловске из-за пожара, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС 27 октября 2025 года, пожар произошел в одном из домов на улице Болатбаева.

Возгорание началось с балкона – загорелись личные вещи на площади около 5 квадратных метров.

Ситуация могла за считанные минуты обернуться бедой, однако вовремя прибывшие пожарные действовали оперативно и предотвратили распространение огня. Через балкон они вошли в квартиры и эвакуировали 13 человек, среди которых двое детей.

"Благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет, распространения огня не допущено – все квартиры целы", – отчитались в Министерстве по ЧС.

Также сегодня, 27 октября, в Астане тушили крупный пожар в производственном цехе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
20 человек эвакуировали при пожаре в жилом доме Тараза
17:12, 07 сентября 2025
20 человек эвакуировали при пожаре в жилом доме Тараза
В Петропавловске эвакуировали 15 человек из задымленного дома
15:15, 07 декабря 2024
В Петропавловске эвакуировали 15 человек из задымленного дома
В Петропавловске произошел крупный пожар на СТО
06:30, 18 февраля 2024
В Петропавловске произошел крупный пожар на СТО
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: