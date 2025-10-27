13 человек эвакуировали из квартир в Петропавловске из-за пожара

Сотрудники МЧС эвакуировали 13 человек из многоквартирного дома в Петропавловске из-за пожара, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС 27 октября 2025 года, пожар произошел в одном из домов на улице Болатбаева.

Возгорание началось с балкона – загорелись личные вещи на площади около 5 квадратных метров.

Ситуация могла за считанные минуты обернуться бедой, однако вовремя прибывшие пожарные действовали оперативно и предотвратили распространение огня. Через балкон они вошли в квартиры и эвакуировали 13 человек, среди которых двое детей.

"Благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет, распространения огня не допущено – все квартиры целы", – отчитались в Министерстве по ЧС.

Также сегодня, 27 октября, в Астане тушили крупный пожар в производственном цехе.

