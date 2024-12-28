В Алматы потеплеет до +5°С перед Новым годом

До нового 2025 года остаются считаные дни. Тем временем, по прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", в последние дни 2024 года в Алматы воздух прогреется до +5°С, сообщает Zakon.kz.

Если, как утверждают метеорологи, ночью температура опустится до 7 градусов мороза, то днем все кардинально изменится.

29 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 3-5 тепла.

переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 3-5 тепла. 30 декабря: переменная облачность, во второй половине дня осадки (дождь, снег), гололед. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 3-5 тепла.

Стоит отметить, что и в Шымкенте будет тепло. Там в эти два дня прогнозируют +6-10°С.

В Астане же гораздо холоднее. В столице ожидают снег и семь градусов мороза.

Примечательно, что и ноябрь удивил казахстанцев аномальной теплотой. Об этом можно прочитать тут.

Что касается 28 декабря, то в Астане и 14 областях страны объявлено штормовое предупреждение.