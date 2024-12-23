Температурный рекорд 69-летней давности побит в Казахстане

Синоптики РГП "Казгидромет" подвели итоги ноября, который удивил казахстанцев своей необычной переменчивостью и аномальной теплотой, сообщает Zakon.kz.

На редкость теплый ноябрь

К примеру, в первой декаде ноября были зафиксированы несколько рекордов:

3 ноября на метеостанции (МС) "Балхаш" температура достигла +15,9°C, был обновлен рекорд 1955 года (+15,8°С);

на МС "Павлодар" температура повысилась до отметки +15,6°C, обновив рекорд 1988 года (+13,7°C).

В начале второй декады ноября антициклон из районов Карского моря охватил большую часть Казахстана, обусловив понижение температуры воздуха ночью до -11-19°С, на юге до -5-10°С.

"В отдельных районах центра и востока столбики термометров понижались до отметки -23-29°С, 13 ноября на МС "Актогай" (Карагандинская область) температура воздуха достигла -26,2°C, был обновлен рекорд 2018 года (-25,1°С)". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также на протяжении всего месяца циклоны с активными атмосферными фронтами обусловили осадочную и ветренную погоду на большей части республики.

Не обошлось без рекордов. Так, например, в Актюбинской области 1 ноября на МС "Баскудук" выпала месячная норма осадков – 16 мм, при норме за месяц 18 мм, 5 ноября на МС "Уил" – 15 мм, при норме за месяц – 22 мм, 11 ноября на МС "Куршим" выпало 30 мм, при норме за месяц 28 мм.

Что касается столицы Казахстана, то в Астане средняя за месяц температура воздуха составила -3,5°С, что выше нормы на 1,7°С (норма -5,2°С).

Самая низкая температура воздуха была зафиксирована 30 ноября – минус 14,8°С. А 3 ноября самая высокая температура воздуха составила +13,6°С.

Стоит отметить, что на 23 декабря в Астане и 13 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.