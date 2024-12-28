Новогодняя ночь в Петропавловске пройдет под присмотром 200 полицейских
Фото: пресс-служба ДП СКО
В ночь с 31 декабря 2024 года на 1 января 2025 года свыше 200 полицейских будут охранять спокойствие жителей областного центра на севере Казахстана, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МВД страны, в обеспечении общественной безопасности в новогоднюю ночь будут следующие службы Петропавловска:
- участковые инспекторы;
- сотрудники батальона патрульной полиции городского управления полиции;
- бойцы специального отряда быстрого реагирования;
- представители управления специализированной службы охраны;
- военнослужащие и работники частных охранных формирований.
Фото: пресс-служба ДП Северо-Казахстанской области
Ожидается усиленное видеонаблюдение в местах массового скопления людей.
"В целом на рабочих местах по области будут находиться 30% личного состава полиции", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба ДП Северо-Казахстанской области
Гарнизонный развод комплексных сил полиции, заступающих на дежурство по охране правопорядка прошло под руководством начальника департамента полиции Северо-Казахстанской области Айдына Кабдулдинова.
Недавно трехлетнего малыша спасли в Петропавловске, а на базаре в Караганде задержали покупателя с сувенирной купюрой.
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