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Законодательство РК

Трехлетнего малыша спасли в Петропавловске

Дети у окна, окно, выпал из окна, ребенок у окна, окна, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 03:40 Фото: pexels
Спасатели областного центра Северо-Казахстанской области помогли трехлетнему мальчику, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС страны, инцидент произошел в одной из городских многоэтажек города. Ребенок закрылся на щеколду и не смог открыть дверь обратно.

Обеспокоенная мама обратилась за помощью по номеру 112. Проникшие в квартиру на первом этаже спасатели оперативно открыли дверь квартиры изнутри. Ребенок не пострадал.

Петропавловск, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 03:40

Фото: пресс-служба МЧС РК

"МЧС рекомендует не оставлять детей без присмотра!" – говорится в сообщении ведомства.

Днем ранее в Туркестанской области сотрудники МЧС ликвидировали пожар в санатории.

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