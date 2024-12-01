Трехлетнего малыша спасли в Петропавловске

Спасатели областного центра Северо-Казахстанской области помогли трехлетнему мальчику, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС страны, инцидент произошел в одной из городских многоэтажек города. Ребенок закрылся на щеколду и не смог открыть дверь обратно.

Обеспокоенная мама обратилась за помощью по номеру 112. Проникшие в квартиру на первом этаже спасатели оперативно открыли дверь квартиры изнутри. Ребенок не пострадал.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"МЧС рекомендует не оставлять детей без присмотра!" – говорится в сообщении ведомства.

Днем ранее в Туркестанской области сотрудники МЧС ликвидировали пожар в санатории.