Трехлетнего малыша спасли в Петропавловске
Фото: pexels
Спасатели областного центра Северо-Казахстанской области помогли трехлетнему мальчику, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МЧС страны, инцидент произошел в одной из городских многоэтажек города. Ребенок закрылся на щеколду и не смог открыть дверь обратно.
Обеспокоенная мама обратилась за помощью по номеру 112. Проникшие в квартиру на первом этаже спасатели оперативно открыли дверь квартиры изнутри. Ребенок не пострадал.
Фото: пресс-служба МЧС РК
"МЧС рекомендует не оставлять детей без присмотра!" – говорится в сообщении ведомства.
Днем ранее в Туркестанской области сотрудники МЧС ликвидировали пожар в санатории.
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