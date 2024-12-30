Подготовка кадров в Казахстане доступна через госзаказ

В Казахстане ежегодно увеличивается объем госзаказа на подготовку кадров, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы правительства страны, на 2024-2025 учебный год выделено более 94,2 тыс. грантов:

более 78,2 тыс. на бакалавриат;

13,1 тыс. на магистратуру;

2,9 тыс. на докторантуру.

"Ежегодно выделяется 5 тыс. целевых образовательных грантов для молодежи из западных, густонаселенных и вновь созданных регионов", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба правительства РК

По результатам конкурса гранты на обучение стали доступны для:

412 детей-сирот;

382 человека с инвалидностью;

более 3,5 тыс. детей из многодетных семей;

933 ребенка из неполных семей;

437 детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Также в этом году, в результате изменения процедуры приема, образовательные гранты получили более 1,6 тыс. этнических казахов. А 21 вуз вошел в международный рейтинг лучших университетов мира QS WUR.

Фото: пресс-служба правительства РК

Также в целях повышения доступности и качества дошкольного образования в Казахстане пересмотрена система финансирования детских садов.