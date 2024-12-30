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Общество

Подготовка кадров в Казахстане доступна через госзаказ

Студенты, университет, вуз, абитуриенты, выпускники, поступление, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 08:44 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане ежегодно увеличивается объем госзаказа на подготовку кадров, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы правительства страны, на 2024-2025 учебный год выделено более 94,2 тыс. грантов:

  • более 78,2 тыс. на бакалавриат;
  • 13,1 тыс. на магистратуру;
  • 2,9 тыс. на докторантуру.
"Ежегодно выделяется 5 тыс. целевых образовательных грантов для молодежи из западных, густонаселенных и вновь созданных регионов", – говорится в сообщении.
Образование, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 08:44

Фото: пресс-служба правительства РК

По результатам конкурса гранты на обучение стали доступны для:

  • 412 детей-сирот;
  • 382 человека с инвалидностью;
  • более 3,5 тыс. детей из многодетных семей;
  • 933 ребенка из неполных семей;
  • 437 детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Также в этом году, в результате изменения процедуры приема, образовательные гранты получили более 1,6 тыс. этнических казахов. А 21 вуз вошел в международный рейтинг лучших университетов мира QS WUR.

Образование, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 08:44

Фото: пресс-служба правительства РК

Также в целях повышения доступности и качества дошкольного образования в Казахстане пересмотрена система финансирования детских садов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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