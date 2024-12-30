Подготовка кадров в Казахстане доступна через госзаказ
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане ежегодно увеличивается объем госзаказа на подготовку кадров, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы правительства страны, на 2024-2025 учебный год выделено более 94,2 тыс. грантов:
- более 78,2 тыс. на бакалавриат;
- 13,1 тыс. на магистратуру;
- 2,9 тыс. на докторантуру.
"Ежегодно выделяется 5 тыс. целевых образовательных грантов для молодежи из западных, густонаселенных и вновь созданных регионов", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба правительства РК
По результатам конкурса гранты на обучение стали доступны для:
- 412 детей-сирот;
- 382 человека с инвалидностью;
- более 3,5 тыс. детей из многодетных семей;
- 933 ребенка из неполных семей;
- 437 детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью.
Также в этом году, в результате изменения процедуры приема, образовательные гранты получили более 1,6 тыс. этнических казахов. А 21 вуз вошел в международный рейтинг лучших университетов мира QS WUR.
Фото: пресс-служба правительства РК
Также в целях повышения доступности и качества дошкольного образования в Казахстане пересмотрена система финансирования детских садов.
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