События

В Казахстане меняют систему подготовки кадров новой формации

обучение в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 18:33 Фото: pixabay
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о масштабной трансформации технического и профессионального, послесреднего образования (ТиПО) в целях системной подготовки кадров новой формации, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"Стоит задача превратить наши колледжи в центры передовых компетенций, в которых теория органично соединяется с практикой, а образование – с производством. Поэтому мы активно развиваем дуальное обучение". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, в настоящее время более 100 тыс. студентов проходят практику на базе 18 тыс. предприятий. Свыше четырех тысяч компаний взяли шефство над 600 колледжами, обеспечивая производственные практики, наставничество и обновление оборудования.

"Реализуется проект бесплатного технического и профессионального образования, внедрен механизм целевой подготовки с гарантированным трудоустройством. Параллельно идет профориентационная работа, чтобы обучение в колледжах воспринималось молодежью как первый осознанный шаг к освоению по-настоящему востребованной профессии".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что особое внимание уделяется повышению общественного статуса и квалификации педагогов.


"В рамках интернационализации технического и профессионального образования внедряются международные стандарты, привлекаются зарубежные менеджеры, развивается академическая мобильность. Более 60 колледжей Казахстана уже наладили сотрудничество с партнерами из 30 стран, а с российскими колледжами и предприятиями успешно работают девять наших колледжей".Касым-Жомарт Токаев

Ранее Токаев подчеркнул огромный вклад людей рабочих профессий в экономическое развитие.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
