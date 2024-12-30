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Общество

Год рабочих профессий в Казахстане: в перечень госнаград включены новые почетные звания

Касым-Жомарт Токаев, Казахстан, президент, поздравление президента, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 11:41 Фото: akorda.kz
Государственный советник Казахстана Ерлан Карин высказался о Законе РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка", сообщает Zakon.kz.

Госсоветник напомнил, что в своих выступлениях на Национальном курултае глава государства методично продвигает тезис о необходимости культивирования ценностей трудолюбия и профессионализма.

"В стране последовательно повышается престиж рабочих профессий, поэтапно повышаются заработные платы учителям и медикам, на постоянной основе отмечаются госнаградами передовики производства и представители трудовых династий, стали широко отмечаться профессиональные праздники. Сегодня президентом Касым-Жомартом Токаевым подписан закон, согласно которому в систему государственных наград (к имеющимся шести почетным званиям) добавлены еще девять новых почетных званий. Включены почетные звания для ученых и изобретателей, инженеров, архитекторов и строителей, горняков и шахтеров, геологов, работников промышленной, транспортной, аграрной и водной отраслей", – написал Ерлан Карин в Telegram-канале 30 декабря 2024 года.

Он считает, что признание заслуг на государственном уровне станет хорошей мотивацией для всех профессионалов и будет способствовать дальнейшему повышению авторитета человека труда.

"Символично, что данный закон подписан накануне нового 2025 года, провозглашенного главой государства Годом рабочих профессий".Ерлан Карин

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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