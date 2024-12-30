610 фермеров получили свыше 92,4 млрд тенге на проведение весенне-полевых работ 2025 года

С 29 ноября 2024 года на кредитование фермеров по программе "Keң Дала – 2" сезона 2025 года уже выделено 100 млрд тенге.

По данным пресс-службы АО "Аграрная кредитная корпорация", по состоянию на сегодняшний день приняты 1300 заявок на сумму более 152 млрд тенге, 610 из них уже получили финансирование на общую сумму свыше 92,4 млрд тенге. Это предварительные цифры, кредитование по программе будет осуществляться до конца года.

Как сообщила председатель правления ТОО "Кредитное товарищество "Есиль" Кызылжарского района Северо-Казахстанской области Шынар Билялова, ее КТ выдало кредиты фермерам на раннее финансирование уборочных работ в размере 2,7 млрд тенге. Всего в товарищество входит 79 хозяйств, 30 из которых уже получили с 29 ноября финансирование в рамках программы "Кең Дала-2" для финансирования весенне-полевых уборочных работ.

"Это очень весомая господдержка для сельхозников. Во-первых, ее самое главное преимущество – низкая процентная ставка. Во-вторых, аграриям надо 15% своего залога предоставить, 85% гарантии дает фонд "Даму". В-третьих, этот кредит выдается на срок до 18 месяцев. В этом году мы начали выдавать заем с ноября, 50% основного долга крестьяне гасят в начале декабря 2025 года, оставшиеся 50% – уже в начале марта 2026 года. Как раз они осенью уборку урожая произведут, реализуют произведенную продукцию, и в декабре начнется гашение. Могут вернуть, и сразу же перекредитоваться на посевные уборочные работы 2026 года", – отметила Шынар Билялова.

По ее словам, еще одним привлекательным моментом является вознаграждение: проценты за пользование кредитом сельхозтоваропроизводители могут погасить в конце срока.

"И еще один момент, в прошлые годы мы займы начинали получать в конце февраля, в марте, иногда в апреле. Все зависело от того, когда с бюджета выделят деньги, и иногда мы не успевали, объем все-таки большой. А в этом году с 29 ноября уже начали финансирование, сейчас у наших аграриев есть возможность в конце года у поставщиков законтрактоваться по низкой стоимости: за химию, за минеральные удобрения, запчасти. Сейчас в конце года им делают большие скидки. И поэтому то, что в начале года выдают кредит, это очень удобно", – подчеркнула глава КТ.

Меры господдержки охватывают все регионы страны

Руководитель КХ "Жана жер" Мирболат Тасмагамбетов из Западно-Казахстанской области весной 2024 года получил льготный заем по программе "Кең Дала – 2" на 135 млн тенге, который был направлен на пополнение оборотных средств и проведение весенне-полевых и уборочных работ: на покупку удобрений, на аренду техники, на ГСМ, на оплату заработной платы.

"Главная деятельность крестьянского хозяйства направлена на посев яровой и озимой пшеницы, подсолнечника, сафлора на площади около 6 тыс. гектаров. В этом году урожай был хорошим, до 37 центнеров с гектара, при плановом 10-11 центнеров. Спасибо руководству страны и Аграрной кредитной корпорации за меры господдержки, мы кредитуемся в АКК более 20 лет, в нашем крестьянском хозяйстве трудится на постоянной основе 85 человек. Мы не только создаем рабочие места, но и вносим свой посильный вклад в обеспечение продовольственной программы Казахстана", – подчеркнул фермер.