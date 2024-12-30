Сколько стоит приготовить бешбармак в разных городах Казахстана

В преддверии Нового года казахстанцы начинают планировать праздничное меню. Одним из главных блюд на праздничном столе традиционно остается бешбармак (или ет), и вопрос о его стоимости становится особенно актуальным, сообщает Zakon.kz.

Аналитики Data Hab со ссылкой на данных Бюро национальной статистики подсчитали стоимость продуктов для приготовления этого блюда.

Отмечается, что в расчет были взяты продукты, доступные в статистике.

"Среди них, к примеру, нет казы, так что в компенсацию учтем в наших расчетах три вида мяса по килограмму: говядину, баранину, конину (все – с костями, на пару порций хватит). Жайму для расчетов раскатаем сами с мукой и парой яиц. Ну и добавим картошки и лука. В таком скромном варианте без казы стоимость в среднем по РК набегает на 9,1 тыс. тенге", – говорится в сообщении.

Дороже всего приготовить бешбармак оказалось в Алматы (10,3 тыс.), Астане и Караганде (примерно 10 тыс. в обоих случаях). Дешевле всего – в Кызылорде и Туркестане (8,2 тыс. и там, и там) и особенно в Уральске (7,8 тыс.).

"Но кстати, прежде чем переезжать в Уральск и есть любимое блюдо в новом году каждый день, посмотрим на еще один критерий: сколько раз его можно приготовить на среднюю зарплату в городе. Тут в лидерах оказывается Атырау с его высокими средними окладами, где показатель достигает 67. В Астане закупиться можно 50 раз, в Алматы – 46. В Уральске денег хватит всего на 40 раз, но и это не минимумы: так, в Талдыкоргане и Конаеве получается 30", – подчеркнули аналитики.

В расчетах использованы последние доступные данные по розничным ценам за ноябрь и по зарплатам за III кв. 2024 года (без учета работников малого бизнеса).

О том, в каком регионе Казахстана самые низкие цены на продукты, можно узнать здесь.