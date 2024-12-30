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Общество

Названы регионы Казахстана, в которых 31 декабря ожидается снегопад

Новый год, новогодний праздник, празднование, празднования, новогодние каникулы, зимние каникулы, новогодние выходные, новогодние праздники, новогодние украшения, новогоднее оформление города, новогодние декорации, новогодние инсталляции , фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 17:21 Фото: pexels
Синоптики рассказали, жителям каких регионов Казахстана повезет с погодой во вторник, 31 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", снегопадом в Новый год погода порадует жителей юго-востока республики (Алматы, Алматинской, Жамбылской и Жетысуской областей).

"На большей части территории Казахстана, с прохождением атмосферных фронтов, прогнозируется снег с низовой метелью, на западе, юге, юго-востоке страны – осадки в виде дождя и снега, на юго-востоке республики ожидается сильный снег", – говорится в прогнозе погоды.

Также сообщается, что по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра.

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 17:21
Какой будет погода в Алматы на Новый год
, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 17:21

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие трое суток – с 31 декабря 2024 года по 2 января 2025 года. Подробнее с ним можете ознакомиться по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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