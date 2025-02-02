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Общество

Жителей Петропавловска просят запастись водой 4 февраля

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 02:20 Фото: freepik
В "Кызылжар су" предупредили о переносе отключения водоснабжения в Петропавловске. Запланированное на 3 февраля отключение воды, перенесли на 4 февраля, сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, плановые работы по реконструкции насосной станции первого подъема НС-1 в Петропавловске переносятся.

"Критическое снижение давления в системе водоснабжения в Петропавловске произойдет с 22:00 4 февраля до 22:00 5 февраля", – сообщили в ТОО "Кызылжар су".

Жителям рекомендуют заранее запастись водой. После завершения работ подачу воды возобновят. Некоторое время потребуется для заполнения системы водой и стабилизации давления в сети.

А параллельно с этим более 400 казахстанских водителей наказали за слив нечистот и выгрузку мусора в неположенных местах.

Аксинья Титова
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