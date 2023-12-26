Ермек Маржикпаев наградил лучших спортсменов Казахстана
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По информации пресс-службы МТС РК, в ходе традиционного ежегодного мероприятия был отмечены казахстанские спортсмены, представлявшие страну на разных международных стартах в течение года. В этом списке есть и специалисты, которые внесли значительный вклад в сферу спорта, спортивные функционеры и многие другие. А всего к награждению были приглашены лучшие в 18-ти номинациях.
Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
Министр туризма и спорта в своем выступлении отметил, что 2023 год стал успешным для Казахстана, наши соотечественники добились ярких побед на международной арене.
Глава ведомства поздравил и наградил лучших представителей спорта.
"По всем видам спорта отечественные атлеты радуют болельщиков и фанатов своими результатами. Спортсмены национальных сборных команд с начала года приняли участие в свыше 1 400 международных соревнованиях, где завоевали в общем 864 медалей, в том числе 291 золотую, 262 серебряные и 311 бронзовых наград. Среди них 68 золотых медалей были добыты на чемпионатах мира, 47 триумфаторов чемпионатов Азии и 10 Азиатских игр. Особо хочу отметить, что глава государства впервые за историю независимости страны принял и наградил призеров Азиатских игр".Ермек Маржикпаев, министр туризма и спорта РК
По итогам 2023 года лучшими были признаны:
- Исхар Курбаев – "Спортсмен среди молодежи и юниоров".
- Молдир Жанбырбай, Милад Карими, Руслан Курбанов – "Результаты года".
- Казахстанская федерация спортивной стрельбы – "Спортивная федерация года".
- Город Алматы – "Спортивный регион".
- Сергей Шабалин (наставник гимнаста Руслана Курбанова) – "Тренер года".
- Ризабек Айтмухан – "Прорыв года".
- Махмуд Сабырхан и Ербол Хамитов – "Спортсмены года".