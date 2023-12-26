Ермек Маржикпаев наградил лучших спортсменов Казахстана

Накануне, 25 декабря 2023 года, состоялось торжественное награждение отечественных спортсменов премией "Үздік" по итогам 2023 года, которое проводил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, сообщает Zakon.kz.

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По информации пресс-службы МТС РК, в ходе традиционного ежегодного мероприятия был отмечены казахстанские спортсмены, представлявшие страну на разных международных стартах в течение года. В этом списке есть и специалисты, которые внесли значительный вклад в сферу спорта, спортивные функционеры и многие другие. А всего к награждению были приглашены лучшие в 18-ти номинациях.





Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

Министр туризма и спорта в своем выступлении отметил, что 2023 год стал успешным для Казахстана, наши соотечественники добились ярких побед на международной арене.

Глава ведомства поздравил и наградил лучших представителей спорта.



"По всем видам спорта отечественные атлеты радуют болельщиков и фанатов своими результатами. Спортсмены национальных сборных команд с начала года приняли участие в свыше 1 400 международных соревнованиях, где завоевали в общем 864 медалей, в том числе 291 золотую, 262 серебряные и 311 бронзовых наград. Среди них 68 золотых медалей были добыты на чемпионатах мира, 47 триумфаторов чемпионатов Азии и 10 Азиатских игр. Особо хочу отметить, что глава государства впервые за историю независимости страны принял и наградил призеров Азиатских игр". Ермек Маржикпаев, министр туризма и спорта РК

По итогам 2023 года лучшими были признаны: