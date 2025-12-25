Полиция переведена на усиленный режим по всему Казахстану: в МВД озвучили причину

Казахстанская полиция перешла на усиленный режим работы по всей стране в связи с новогодними праздниками, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха на заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова.

"С 23 декабря полиция перешла на усиленный вариант несения службы. Увеличен выход личного состава, усилена безопасность особо важных государственных и стратегических объектов. Маршруты патрулирования приближены к оружейным магазинам и учреждениям исправительной системы. Выставлены дополнительные наряды вблизи увеселительных заведений. Приведены в готовность резервы. Организованы информационные работы о соблюдении гражданами законности и мер безопасности", – доложил замглавы МВД РК.

Также он рассказал, что:

в рамках ОПМ "Правопорядок" проверены подучетные лица, владельцы оружия, иностранные граждане;

начаты отработки в рамках оперативно-профилактических мероприятий "Ель" и "Пиротехника".

Как подчеркнул Игорь Лепеха, все праздничные дни полицией будет обеспечено круглосуточное дежурство сотрудников в местах проведения основных мероприятий, усилена безопасность объектов жизнеобеспечения, а также организована работа оперативных штабов и надзор за дорожным движением.

