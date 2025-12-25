#Казахстан в сравнении
Общество

Полиция переведена на усиленный режим по всему Казахстану: в МВД озвучили причину

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, видеожетон, видеожетоны, смарт-жетоны патрульных, камера полиции, камера полицейского, камера полицейских, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 12:37 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Казахстанская полиция перешла на усиленный режим работы по всей стране в связи с новогодними праздниками, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха на заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова.

"С 23 декабря полиция перешла на усиленный вариант несения службы. Увеличен выход личного состава, усилена безопасность особо важных государственных и стратегических объектов. Маршруты патрулирования приближены к оружейным магазинам и учреждениям исправительной системы. Выставлены дополнительные наряды вблизи увеселительных заведений. Приведены в готовность резервы. Организованы информационные работы о соблюдении гражданами законности и мер безопасности", – доложил замглавы МВД РК.

Также он рассказал, что:

  • в рамках ОПМ "Правопорядок" проверены подучетные лица, владельцы оружия, иностранные граждане;
  • начаты отработки в рамках оперативно-профилактических мероприятий "Ель" и "Пиротехника".

Как подчеркнул Игорь Лепеха, все праздничные дни полицией будет обеспечено круглосуточное дежурство сотрудников в местах проведения основных мероприятий, усилена безопасность объектов жизнеобеспечения, а также организована работа оперативных штабов и надзор за дорожным движением.

О том, сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2026 года, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
