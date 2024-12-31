Какой будет погода в Казахстане 1 января 2025 года

Прогнозом погоды по территории Казахстана на предстоящую среду, 1 января 2025 года, поделились синоптики, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на погоду большей части территории республики будет оказывать влияние циклон с районов Скандинавского полуострова, в связи с чем ожидается неустойчивый характер погоды:

"На севере, северо-западе, в центре, востоке Казахстана прогнозируется снег с метелью и порывистым ветром, на западе, юге, юго-востоке страны – осадки (дождь и снег)".

По республике, как отметили синоптики, ожидаются туман, гололед и усиление ветра.

"Днем на востоке, юге Костанайской, на западе, юге Северо-Казахстанской, на западе, севере Акмолинской области ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более", – заключили в гидрометцентре.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили консультативный прогноз погоды по Казахстану на январь 2025 года. Чего ожидать от погоды в новом году – можете узнать здесь.