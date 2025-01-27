Какой будет погода в Казахстане 28 января

Прогнозом погоды по Казахстану на предстоящий вторник, 28 января 2025 года, поделились синоптики, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", под влиянием поля высокого давления на большей части Казахстана сохранится погода без осадков.

"Лишь на севере, западе, в центре страны ожидается снег. На севере, западе, юге, в центре республики прогнозируется туман, на севере, юге, востоке страны – усиление ветра, на западе – гололед", – следует из прогноза.

Ранее синоптики заявили, что циклон принесет неустойчивую погоду в Казахстан с 28 по 30 января 2025 года. О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня, можете узнать здесь.