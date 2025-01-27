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Общество

Какой будет погода в Казахстане 28 января

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 18:06 Фото: Zakon.kz
Прогнозом погоды по Казахстану на предстоящий вторник, 28 января 2025 года, поделились синоптики, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", под влиянием поля высокого давления на большей части Казахстана сохранится погода без осадков.

"Лишь на севере, западе, в центре страны ожидается снег. На севере, западе, юге, в центре республики прогнозируется туман, на севере, юге, востоке страны – усиление ветра, на западе – гололед", – следует из прогноза.

Ранее синоптики заявили, что циклон принесет неустойчивую погоду в Казахстан с 28 по 30 января 2025 года. О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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