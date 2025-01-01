Движение на некоторых трассах полностью ограничено в двух областях Казахстана

Фото: pixabay

1 января 2025 года в 13:00 в связи ухудшением погодных условий планируется введения ограничения движения для всех видов автотранспорта в двух областях страны, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" рассказали, что из-за непогоды ограничено движение на участках ряда трасс в следующих областях: В Костанайской области на участке автодороги "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км 108-232 (п. Аулиеколь-гр. Акмолинской обл.). В Акмолинской области на участке автодороги "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км 232-260 (гр. Костанайской обл.-п. Сурган);

на участке автодороги "Жаксы-Есиль-Бузулук" км 7-82 (Аксай-Бузулук);

на участке автодороги "Жезказган-Петропавловск" км 537-552 (Бузулук-Сурган). Ориентировочное время открытия дорог – 2 января 2025 года в 09:00. В Казахстане ограничено движение на одной из трасс республиканского значения.

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