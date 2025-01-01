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Общество

Движение на некоторых трассах полностью ограничено в двух областях Казахстана

Движение на некоторых трассах полностью ограничено в двух областях Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 13:02 Фото: pixabay
1 января 2025 года в 13:00 в связи ухудшением погодных условий планируется введения ограничения движения для всех видов автотранспорта в двух областях страны, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" рассказали, что из-за непогоды ограничено движение на участках ряда трасс в следующих областях:

В Костанайской области

  • на участке автодороги "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км 108-232 (п. Аулиеколь-гр. Акмолинской обл.).

В Акмолинской области

  • на участке автодороги "Костанай-Аулиеколь-Сурган" км 232-260 (гр. Костанайской обл.-п. Сурган);
  • на участке автодороги "Жаксы-Есиль-Бузулук" км 7-82 (Аксай-Бузулук);
  • на участке автодороги "Жезказган-Петропавловск" км 537-552 (Бузулук-Сурган).

Ориентировочное время открытия дорог – 2 января 2025 года в 09:00.

В Казахстане ограничено движение на одной из трасс республиканского значения.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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