Движение для всех видов транспорта ограничили на трассе в Северо-Казахстанской области

Фото: Zakon.kz

В связи с ухудшением погодных условий 26 февраля 2025 года на одной из трасс СКО вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

Речь идет об участке автодороги "Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница РФ" км 846-856 (поворот с. Тахтарброт – граница Акмолинской области). "Ориентировочное время открытия дороги – 27 февраля 2025 года в 10:00", – проинформировали в пресс-службе АО "НК ҚазАвтоЖол". В Астане, Алматы и 15 областях Казахстана на 26 февраля синоптики объявили штормовое предупреждение. Рассказали метеорологи и о погоде на предстоящий четверг, 27 февраля 2025 года. По данным РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается снег.

Поделиться новостью

Читайте также События Граждан России, Узбекистана и Таджикистана выдворили из Алматы