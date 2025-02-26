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События

Движение для всех видов транспорта ограничили на трассе в Северо-Казахстанской области

Знак , фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 18:21 Фото: Zakon.kz
В связи с ухудшением погодных условий 26 февраля 2025 года на одной из трасс СКО вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

Речь идет об участке автодороги "Астана – Атбасар – Жаксы – Рузаевка – Сарыколь – Костанай – граница РФ" км 846-856 (поворот с. Тахтарброт – граница Акмолинской области).

"Ориентировочное время открытия дороги – 27 февраля 2025 года в 10:00", – проинформировали в пресс-службе АО "НК ҚазАвтоЖол".

В Астане, Алматы и 15 областях Казахстана на 26 февраля синоптики объявили штормовое предупреждение.

Рассказали метеорологи и о погоде на предстоящий четверг, 27 февраля 2025 года. По данным РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтов на большей части страны ожидается снег.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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