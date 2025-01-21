Проблема имеет исторические корни: источники загрязнения воздуха назвал глава ВКО

Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев на заседании правительства 21 января 2025 года рассказал, как решается проблема загрязнения воздуха в Усть-Каменогорске, сообщает Zakon.kz.

Глава региона, отвечая на вопрос премьер-министра Олжаса Бектенова, назвал источники загрязнения воздуха в областном центре.

"Да, действительно, в последнее время наблюдается ухудшение ситуации. На это влияют географические условия и антропологическое воздействие… 180 дней в год при этом наблюдается безветренная погода, что ухудшает ситуацию. В городе действует более тысячи предприятий, из них 10 – крупных. Плюс автотранспорт и печное отопление частного сектора – около 30 тыс. домов – вносят свою лепту в загрязнение воздуха. Отопительный сезон в связи с климатом длится 204 дня", – сказал Ермек Кошербаев.

Большую лепту, по его данным, в загрязнение воздушного бассейна вносит автомобильный транспорт: в городе на сегодня насчитывается около 140 тыс. автомобилей.

"Зачастую многие автомобили не соответствуют экологическим требованиям. В этой связи нами принято решение, и мы сейчас этот план разрабатываем – создать условия для возможности увеличения авто на электротяге. Наша задача в данном случае – создать соответствующую инфраструктуру, а также часть средств в бюджете закладываем на субсидирование наших транспортных перевозчиков с тем, чтобы они на центральных маршрутах города поставили электробусы по опыту Астаны и Алматы. Частные дома – приняли решение выделить средства, буквально сейчас бюджет области пересматриваем на проектно-сметную документацию по переводу части частного сектора на центральное отопление. В ближайшие три года мы индивидуальные жилые дома будем подключать к центральному теплоснабжению", – заверил Ермек Кошербаев.

В целом, по его оценке, проблема имеет исторические корни. Так, по словам акима, в Усть-Каменогорске промышленные предприятия расположены в городской черте.

"Мы не можем повлиять на климат и перенести предприятия в данный момент. Некоторые люди у нас говорят о том, что надо остановить эти предприятия, но это из разряда больше популизма. Мы должны продолжить работу с тем, чтобы эти предприятия продолжили установку современных систем мониторинга, контроля, предотвращения и уменьшения количества выбросов... Сегодня из 22 предприятий, требующих установки датчиков, на семи крупных предприятиях эти датчики внедрены. Мы продолжим работу с тем, чтобы предприятия, которые не внедрили датчики контроля за выбросами, установили их в ближайшее время. Если это не будет сделано, то, соответственно, мы передадим материалы в суд", – пригрозил Ермек Кошербаев.

Департамент экологии совместно с управлением природопользования внесли предложение в маслихат области с тем, чтобы при наступлении неблагоприятных метеоусловий был наложен запрет на деятельность ряда предприятий, чья деятельность не связана с круглогодичным или постоянным циклом производства, чтобы на этот период работа прекращалась. Аким ВКО пояснил, что маслихат должен будет рассмотреть этот вопрос.

10 декабря 2024 года председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭПР РК Ерболат Кожиков рассказал, могут ли признать Усть-Каменогорск зоной экологического бедствия.