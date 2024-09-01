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Аким ВКО: Семьям погибших рабочих на шахте ВКО окажут необходимую помощь

аким ВКО, шахта, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2024 10:55 Фото: пресс-центр ВКО
Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев посетил семьи рабочих, которые 31 августа 2024 года погибли в шахте Иртышской, сообщает Zakon.kz.

По словам Кошербаева, семьям погибших окажут всю необходимая помощь. Для этого в ВКО создан оперативный штаб. Сейчас специальная комиссия устанавливает причины трагедии.

Напомним, в шахте погибли четыре человека. Двое из них работники ТОО "Востокцветмет", двое – работники подрядных организаций. Еще один человек пострадал и был госпитализирован.

Департамент полиции Восточно-Казахстанской области 31 августа возбудил уголовное дело по факту гибели четырех рабочих по статье 277 части 3 Уголовного кодекса РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

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