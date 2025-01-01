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Общество

Циклон из Скандинавии принесет казахстанцам сильные ветры: прогноз погоды на 2 января

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 17:32 Фото: pixabay
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 2 января 2025 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.
"Под влиянием циклона из районов Скандинавского полуострова в Казахстане ожидается неустойчивый характер погоды. На севере, северо-западе и в центре страны прогнозируется снег. Днем на севере и востоке Восточно-Казахстанской области пройдут снегопады. На юго-востоке, востоке, юге и западе страны – осадки в виде дождя и снега", – сообщили в РГП "Казгидромет".

По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра с метелью.

Ночью на юге и востоке Северо-Казахстанской области, а также на севере и востоке Акмолинского региона ожидается очень сильный ветер до 30 метров в секунду и более.

В Астане переменная облачность, временами снег, метель, гололед и туман. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду с порывами до 15-20 метров, ночью и утром временами до 25 м/с. Температура воздуха ночью -9-11°, днем -5-7°.

В Алматы ночью переменная облачность, без осадков, временами туман, на дорогах гололедица. Днем переменная облачность, вечером небольшие осадки (преимущественно снег). Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°, днем +1+3°.

В Шымкенте переменная облачность, в первой половине ночи осадки (дождь, снег), временами туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2° и днем +3+5°.

Андрей Дюсупов
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