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Общество

В ложбине циклона: какая погода ожидает казахстанцев 4 января

Астана, Астана зимой, Астана зима, виды города Астаны, зима в Астане, зимой в Астане, зимняя Астана, заморозки в Астане, мороз в Астане, снег в Астане, похолодание в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 17:38 Фото: pexels
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 4 января 2025 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.
"В субботу, 4 января, влияние ложбины циклона все еще будет сохраняться на западе, севере и востоке страны. Поэтому в связи с прохождением атмосферных фронтов в ряде регионов пройдут осадки – дождь и снег", – сообщили в РГП "Казгидромет".

На юго-западе, юге, юго-востоке и в центре страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике синоптики прогнозируют туман, гололед, усиление ветра с метелью.

В Астане облачно, временами небольшие осадки (дождь, снег), поземок, гололед, туман. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду, ночью порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2-4°.

В Алматы переменная облачность, без осадков, временами туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +2+4°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С и днем +2+4°С.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили консультативный прогноз погоды по Казахстану на январь 2025 года. По их данным, в первой декаде месяца в стране погоду будут формировать атлантические циклоны, что обусловит ее неустойчивый характер.

Андрей Дюсупов
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