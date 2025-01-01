В Астане продлили сроки перекрытия полосы на проспекте Кабанбай батыра

В Астане приняли решение продлить сроки частичного перекрытия одной полосы дороги на проспекте Кабанбай батыра, сообщает Zakon.kz.

По информации компании City Transportation Systems, это связано с проведением работы по обратной засыпке грунта на станции №105 проекта LRT:

"Ограничение движения будет действовать на участке от остановки "Астана Жұлдызы" в направлении улицы Хусейн Бен Талал (на протяжении 100 метров) до конца января 2025 года".

Жителей и гостей столицы просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Ранее в компании City Transportation Systems рассказали о том, как будет работать общественный транспорт Астаны в праздничные дни.