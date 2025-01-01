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546.74
4.88
Общество

В Астане продлили сроки перекрытия полосы на проспекте Кабанбай батыра

Пробки, пробка, пробки зимой, пробка зимой, машины, автомобили, трафик, дорога, дорога зимой, дороги зимой, снег, снегопад, снег на дорогах, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 17:42 Фото: Zakon.kz
В Астане приняли решение продлить сроки частичного перекрытия одной полосы дороги на проспекте Кабанбай батыра, сообщает Zakon.kz.

По информации компании City Transportation Systems, это связано с проведением работы по обратной засыпке грунта на станции №105 проекта LRT:

"Ограничение движения будет действовать на участке от остановки "Астана Жұлдызы" в направлении улицы Хусейн Бен Талал (на протяжении 100 метров) до конца января 2025 года".

Жителей и гостей столицы просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Ранее в компании City Transportation Systems рассказали о том, как будет работать общественный транспорт Астаны в праздничные дни.

Андрей Дюсупов
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