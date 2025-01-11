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Происшествия

Массовая драка произошла около кафе в Атырау: пострадали три человека

Полицейская машина, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 22:36 Фото: Zakon.kz
10 января возле кафе Florya в Атырау произошла драка, в которой пострадали три человека, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет местное издание "Ак Жайык".

"По неподтвержденной информации, конфликт возник между молодежью из Атырау и пограничниками. Сообщается, что один из военнослужащих получил травму ноги", – говорится в сообщении.

В департаменте полиции Атырауской области подтвердили факт происшествия.

"Все участники драки установлены, подозреваемые задержаны. Трое пострадавших были доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Агрессивного астанчанина наказали за "драку" с лифтом в одном из ЖК. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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