Массовая драка произошла около кафе в Атырау: пострадали три человека
Фото: Zakon.kz
10 января возле кафе Florya в Атырау произошла драка, в которой пострадали три человека, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет местное издание "Ак Жайык".
"По неподтвержденной информации, конфликт возник между молодежью из Атырау и пограничниками. Сообщается, что один из военнослужащих получил травму ноги", – говорится в сообщении.
В департаменте полиции Атырауской области подтвердили факт происшествия.
"Все участники драки установлены, подозреваемые задержаны. Трое пострадавших были доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось о другом инциденте. Агрессивного астанчанина наказали за "драку" с лифтом в одном из ЖК.
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