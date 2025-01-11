Массовая драка произошла около кафе в Атырау: пострадали три человека

Фото: Zakon.kz

10 января возле кафе Florya в Атырау произошла драка, в которой пострадали три человека, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет местное издание "Ак Жайык". "По неподтвержденной информации, конфликт возник между молодежью из Атырау и пограничниками. Сообщается, что один из военнослужащих получил травму ноги", – говорится в сообщении. В департаменте полиции Атырауской области подтвердили факт происшествия. "Все участники драки установлены, подозреваемые задержаны. Трое пострадавших были доставлены в больницу. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование", — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее сообщалось о другом инциденте. Агрессивного астанчанина наказали за "драку" с лифтом в одном из ЖК.

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