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Общество

В трех регионах Казахстана закрыли автодороги

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 04:24 Фото: Zakon.kz
3 января в 04:00 будет ограничено движение для всех видов автотранспорта в трех областях, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы "КазАвтоЖол", это связано с ухудшением погодных условий.

В Костанайской области:

а/д "Екатеринбург – Алматы" км. 683-729, уч. (с. Сарыколь – гр. СКО);

а/д "Костанай – Аулиеколь-Сурган" км. 108-232, уч. (с. Аулиеколь – гр. Акмолинской обл.).

В Северо-Казахстанской области – а/д "Екатеринбург-Алматы" км. 729-768, уч. (гр. Костанайской обл. – с. Токсан).

В Акмолинской области:

а/д "Костанай – Аулиеколь – Сурган" км 232-260 (гр. Костанайской обл. – п. Сурган);

а/д "Жезказган – Петропавловск" 537-553 км (п. Бузулук – п. Сурган);

а/д "Жаксы – Есиль – Бузулук 71-82 км (п. Аксай – п. Бузулук).

"Ориентировочное время открытия дороги 3 января в 09:00".Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

Позвонив в колл-центр 1403, также можно получить дополнительную информацию в любое время суток.

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 3 января опубликовали синоптики.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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