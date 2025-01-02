В трех регионах Казахстана закрыли автодороги

3 января в 04:00 будет ограничено движение для всех видов автотранспорта в трех областях, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы "КазАвтоЖол", это связано с ухудшением погодных условий.

В Костанайской области:

а/д "Екатеринбург – Алматы" км. 683-729, уч. (с. Сарыколь – гр. СКО);

а/д "Костанай – Аулиеколь-Сурган" км. 108-232, уч. (с. Аулиеколь – гр. Акмолинской обл.).

В Северо-Казахстанской области – а/д "Екатеринбург-Алматы" км. 729-768, уч. (гр. Костанайской обл. – с. Токсан).

В Акмолинской области:

а/д "Костанай – Аулиеколь – Сурган" км 232-260 (гр. Костанайской обл. – п. Сурган);

а/д "Жезказган – Петропавловск" 537-553 км (п. Бузулук – п. Сурган);

а/д "Жаксы – Есиль – Бузулук 71-82 км (п. Аксай – п. Бузулук).

"Ориентировочное время открытия дороги 3 января в 09:00". Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

Позвонив в колл-центр 1403, также можно получить дополнительную информацию в любое время суток.

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 3 января опубликовали синоптики.