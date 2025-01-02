Сильный ветер обещают синоптики в четырех регионах Казахстана: прогноз погоды на 3 января

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 3 января 2025 года опубликовали синоптики, сообщает Zakon.kz.

"Под влиянием циклона с районов Скандинавского полуострова сохраняется неустойчивый характер погоды на большей части страны, ожидаются осадки (дождь, снег), ночью на востоке республики – сильный снег", – сообщили в РГП "Казгидромет".

Лишь на юго-западе страны ожидается погода без осадков. В целом по республике прогнозируются туман, гололед, усиление ветра с метелью.

На западе, севере и востоке Акмолинской области, в Северо-Казахстанской области, на западе, севере и юге Павлодарской области, на востоке, юге Костанайской области ожидается очень сильный ветер до 30 метров в секунду и более.

В Астане переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), метель, гололед, туман. Ветер юго-западный до 15-20 метров в секунду, временами порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью -8-10°С, днем -1+1°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков, временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +2+4°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С и днем +2+4°С.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предоставили консультативный прогноз погоды по Казахстану на январь 2025 года. По их данным, в первой декаде месяца в стране погоду будут формировать атлантические циклоны, что обусловит ее неустойчивый характер.