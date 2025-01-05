Сколько на самом деле потратили на оформление Конаева к Новому году, подсчитают аудиторы

В акимате Конаева 5 января 2025 года заявили, что началась аудиторская проверка затрат на оформление города к Новому году, сообщает Zakon.kz.

Это стало реакцией на публикацию в соцсетях под названием "Новый год в Конаеве: роскошное оформление или роскошное воровство?". В ней указано, что согласно документам, на украшение города из бюджета выделили 148 528 000 тенге, при этом установленные объекты и малые архитектурные формы (МАФ) якобы не соответствуют технической документации.

"В связи с этим акимат города Конаев сообщает, что подрядная компания обратилась к независимым аудиторам для проведения проверки. Если по итогам аудита будут выявлены нарушения, акимат примет соответствующие меры в отношении подрядчика", – сообщили в акимате.

Там продолжили, что для выполнения государственного заказа городского отдела ЖКХ через портал государственных закупок была выбрана ГКП на ПХВ "Жасыл қала Конаев".

"Данное предприятие занималось установкой праздничной елки на центральной площади, размещением надписи "2025" возле памятника Д. Конаева, украшением пляжа №5, парка, моста, стелы и аллей на въезде в город. Кроме того, были установлены различные декоративные элементы и праздничные игрушки. Государственный заказ предусматривал не только оформление объектов к Новому году, но и их освещение и привлекательность до конца года", – указали в акимате города.

Акимат обещает предоставить дополнительную информацию по итогам проведенного аудита.

Отметим, что два казахстанских города, украшенных к Новому году, попали в эфирную сетку межгосударственной телерадиокомпании "Мир 24".