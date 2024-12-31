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Мир

Астана и Алматы вошли в интернет-подборку новогодних городов СНГ

Новый год, новогодний праздник, празднование, празднования, новогодние каникулы, зимние каникулы, новогодние выходные, новогодние праздники, новогодние украшения, новогоднее оформление города, новогодние декорации, новогодние инсталляции , фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 02:12 Фото: Zakon.kz
Два празднично украшенных города Казахстана попали в эфирную сетку межгосударственной телерадиокомпании "Мир 24", сообщает Zakon.kz.

Первым стартовал новогодний Алматы. На видео представлены известные достопримечательности мегаполиса, высоченные елки и беспечные алматинцы, которые здорово освоили катание на коньках. Тем более, что погода благоволит посещать городские катки.

Новогоднюю Астану показали с роскошной иллюминацией и величественными малыми архитектурными формами, которые стали местом притяжения горожан и гостей столицы для новогодних фотографий. Помимо катков, в Астане показали внушительных размеров ледяные горки.

Планируя шумные или одиночные вылазки по нарядным местам мегаполисов, рекомендуем учитывать погодные условия в Астане, Алматы и Шымкенте в первые три дня 2025 года.

А телерадиокомплекс президента в Акорде снял уникальное исполнение гимна Казахстана. Эффектное видео открыло новогоднюю часть эфира телеканала Jibek Joly.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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