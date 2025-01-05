12 судей лишатся должностей в Казахстане
Как следует из распространенного 5 января 2025 года релиза, к освобождению от должности советом рекомендованы 12 судей, из них:
- 3 – в связи с уходом в отставку,
- 5 – по собственному желанию,
- 1 – в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда,
- 3 – по решению Судебного жюри за совершение дисциплинарного проступка.
Также в рамках заседания Высшим судебным советом подведены итоги объявленного конкурса на 207 вакансий судей районных и приравненных к ним судов, на которые претендовало 237 кандидатов.
"Рекомендации на должности судей районных судов и приравненных к ним судов получили 126 человек, из них 98 – впервые рекомендованные юристы, 28 – действующие судьи. Сведения о кандидатах, рекомендованных к назначению на судейские должности, были оглашены во время онлайн-трансляции заседания совета".Пресс-служба Высшего судебного совета РК
Подробная информация о лицах, получивших рекомендации, размещена на официальном сайте совета. Зачислены в кадровый резерв на должности председателя районного и приравненного к нему суда, председателя, председателей судебных коллегий и судьи областного и приравненного к нему суда, судьи и председателей судебных коллегий Верховного суда РК 91 судья.
Вместе с тем советом утвержден график проведения конкурсов и отборов на занятие вакантных судейских должностей на 2025 год. График размещен на официальном сайте Высшего судебного совета РК.
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