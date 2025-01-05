12 судей лишатся должностей в Казахстане

Проведено очередное заседание Высшего судебного совета Казахстана. Членами совета согласована представленная Комиссией по качеству правосудия при Верховном суде РК методика проведения оценки профессиональной деятельности судей, сообщает Zakon.kz.

Как следует из распространенного 5 января 2025 года релиза, к освобождению от должности советом рекомендованы 12 судей, из них:

3 – в связи с уходом в отставку,

5 – по собственному желанию,

1 – в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда,

3 – по решению Судебного жюри за совершение дисциплинарного проступка.

Также в рамках заседания Высшим судебным советом подведены итоги объявленного конкурса на 207 вакансий судей районных и приравненных к ним судов, на которые претендовало 237 кандидатов.

"Рекомендации на должности судей районных судов и приравненных к ним судов получили 126 человек, из них 98 – впервые рекомендованные юристы, 28 – действующие судьи. Сведения о кандидатах, рекомендованных к назначению на судейские должности, были оглашены во время онлайн-трансляции заседания совета". Пресс-служба Высшего судебного совета РК

Подробная информация о лицах, получивших рекомендации, размещена на официальном сайте совета. Зачислены в кадровый резерв на должности председателя районного и приравненного к нему суда, председателя, председателей судебных коллегий и судьи областного и приравненного к нему суда, судьи и председателей судебных коллегий Верховного суда РК 91 судья.

Вместе с тем советом утвержден график проведения конкурсов и отборов на занятие вакантных судейских должностей на 2025 год. График размещен на официальном сайте Высшего судебного совета РК.

Материал по теме В Казахстане наказали двух судей

26 декабря 2024 года стало известно, что в Казахстане шесть судей лишились должностей из-за дисциплинарных нарушений.