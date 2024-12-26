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Общество

Шесть судей лишились должностей из-за дисциплинарных нарушений в Казахстане

Член Высшего Судебного совета Нурия Сисенова, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 13:07 Фото: ortcom.kz
Член Высшего Судебного совета Нурия Сисенова на пресс-конференции в СЦК 26 декабря 2024 года рассказала о примененных дисциплинарных мерах к судьям в этом году, сообщает Zakon.kz.

Как отметила Нурия Сисенова, шесть судей лишились своих должностей из-за грубых нарушений законности при рассмотрении дел и несоблюдения Кодекса судейской этики.

"В этом году шесть судей покинули систему: за нарушение Кодекса судейской этики три человека и три человека – в связи с грубыми нарушениями законности при рассмотрении дел", – сказала Нурия Сисенова.

Она напомнила, что с 1 октября 2024 года внедрен новый механизм привлечения судей к дисциплинарной ответственности. Судей теперь привлекают за каждый факт грубого нарушения. В связи с этим состав Судебного жюри увеличен с 9 до 15 человек.

В этом году по разным причинам из судебной системы ушли примерно 100-120 судей. Кто-то по состоянию здоровья, кто-то по собственному желанию, некоторые достигли пенсионного возраста либо вышли в почетную отставку. Всего в Казахстане работают 2700 судей. В настоящее время имеется около 300 вакансий на эту должность.

Ранее стало известно, сколько судей некачественно выполняли свою работу.

Бауыржан Муканов
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