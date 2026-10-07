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Общество

Ряд судей Верховного суда освободят от должностей

Верховный Суд РК, верховный суд, суд, судебный процесс , фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 10:27 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Председатель Высшего судебного совета РК Дмитрий Малахов 7 октября 2026 года на пленарном заседании Курултая сообщил о внесении представления главы государства об освобождении от должностей ряда судей Верховного суда, передает корреспондент Zakon.kz.
"В соответствии с Указом главы государства от 23 сентября 2026 года судьи Верховного суда Абдолла Сакен и Тукиев Аслан назначены судьями Конституционного суда. Кроме того, Боровик Марина Геннадьевна, Кайыпжан Нуржан Усипханулы, Ноздрин Валерий Владимирович и Омарбекова Мадениет Жакановна выразили желание уйти в почетную отставку. Каждый из них посвятил служению закону и справедливости не одно десятилетие. Это профессионалы высочайшего класса, которые честно и преданно прошли весь судейский путь, внеся глубокий вклад в отечественное правосудие", – заявил он.

Спикер также отметил, что все судьи пользуются непререкаемым авторитетом и глубоким уважением в судейском сообществе, и призвал депутатов поддержать представление главы государства. По итогам голосования представление было поддержано.

6 октября 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил и освободил судей и председателей судов.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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