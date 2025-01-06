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Общество

Появились новые данные о численности населения Казахстана

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 13:35 Фото: Zakon.kz
В Бюро национальной статистики сегодня, 6 января 2025 года, предоставили обновленные данные о численности казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Как следует из статданных, численность населения Казахстана на 1 декабря 2024 года составила 20 265 320 человек, из них:

  • горожане – 12 751 309;
  • сельские жители – 7 514 011.

Отметим, что женщин в стране на 462 236 больше, чем мужчин:

  • женщин – 10 363 778;
  • мужчины – 9 901 542.

Согласно статданным, в Казахстане за январь – ноябрь прошлого года родились 338 612 детей, умерли – 121 479 человек. Таким образом, естественный прирост населения составил 217 133 человека.

Также сообщается, что число прибывших в республику за 11 месяцев составило 26 441 человек, выбывших из страны – 12 096. Сальдо миграции – 14 345.

Появились новые данные о численности населения Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 13:35

Фото: stat.gov.kz

Из предоставленных статданных следует, что снижение населения наблюдается в 10 областях страны: Северо-Казахстанской (-1,39%), Абайской (-0,7%), Костанайской (-0,51%), Жетысуской (-0,44%), Восточно-Казахстанской (-0,4%), Павлодарской (-0,3%), а также в Карагандинской и Улытауской (по -0,12%), Акмолинской и Жамбылской (по -0,01%).

А самые высокие темпы роста населения (6,34%) – в Астане. За столицей расположились Алматы (2,59%), Шымкент (2,55%), Мангистауская (2,13%) и Алматинская (1,75%) области.

Появились новые данные о численности населения Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 13:35

Фото: stat.gov.kz

Численность населения Казахстана на 1 ноября 2024 года составила 20 243 981 человек. Более подробно со статданными за январь – октябрь прошлого года можете ознакомиться здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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