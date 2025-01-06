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Вспышка метапневмовируса: что нужно знать и стоит ли паниковать

Что стоит знать о новой волне заболеваемости метапневмовирусом, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 13:17 Фото: pexels
В начале 2025 года в Китае зафиксировали вспышку метапневмовирусной инфекции. Подобные новости вызвали беспокойство и бурные обсуждения. Но специалисты поспешили объяснить, что это не новая угроза, а сезонное явление, знакомое многим, сообщает Zakon.kz.

Врач лабораторной диагностики Дмитрий Кошурин подчеркивает, что метапневмовирус является самой распространенной причиной инфекционно-воспалительных заболеваний нижнего отдела дыхательного тракта у детей – ОРВИ, среднего отита, бронхита, пневмонии и прочих.

Причины развития

Human metapneumovirus передается воздушно-капельным путем. Первоначально вирусные частицы атакуют клетки эпителиального слоя верхнего отдела респираторных путей, а затем быстро распространяются и на нижний отдел, вызывая воспалительный процесс в мелких бронхиолах, бронхиальную обструкцию и хронические респираторные заболевания.

Симптомы и первые признаки

Инкубационный период длится около пяти дней. Метапневмовирусная инфекция начинается остро – у пациента появляются:

  • катаральные явления – покраснение слизистой оболочки ротоглотки, ринорея, отечность слизистых покровов носовой полости, болезненность в горле при глотании, кашель;
  • высокая температура;
  • выраженные признаки интоксикации организма;
  • инспираторная одышка;
  • тошнота;
  • рвота;
  • белый налет на языке;
  • боли в эпигастрии;
  • приглушенные сердечные тоны.

Что касается детей, то у склонных к аллергическим реакциям развивается обструктивный бронхит. При иммуно-дефицитных состояниях возникает дыхательная недостаточность.

Лечение

Пациентам с метапневмовирусной инфекцией назначают постельный режим и проводят симптоматические лечебные мероприятия, направленные на:

  • восстановление водно-солевого баланса;
  • дезинтоксикацию организма;
  • снижение температуры тела;
  • устранение желудочно-кишечных расстройств;
  • соблюдение специальной диеты – исключения молочных продуктов и ограничения продуктов, содержащих углеводы.

В заключении специалист советует для восстановления защитных сил организма принимать поливитамины и иммуно-корректоры.

Стоит отметить, что вспышка метапневмовируса человека в Китае привела к значительной нагрузке на систему здравоохранения и переполнению больниц. По состоянию на 6 января 2025 года точное количество подтвержденных случаев неизвестно.

Китайские власти объявили о запуске системы мониторинга респираторных инфекций и призвали население соблюдать меры предосторожности. Включены рекомендации по ношению масок и соблюдению социальной дистанции.

В связи с этим 5 января Министерство здравоохранения Казахстана поспешило дать пояснения по эпидситуации и распространению вируса в нашей стране. Медики уточнили, что с начала октября выявили всего 30 случаев метапневмовируса.

Также Минздрав призвал казахстанцев соблюдать меры профилактики и ограничить контакты в местах скопления людей, особенно это касается наиболее уязвимых пациентов с хроническими заболеваниями.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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