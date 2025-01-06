Вспышка метапневмовируса: что нужно знать и стоит ли паниковать
Врач лабораторной диагностики Дмитрий Кошурин подчеркивает, что метапневмовирус является самой распространенной причиной инфекционно-воспалительных заболеваний нижнего отдела дыхательного тракта у детей – ОРВИ, среднего отита, бронхита, пневмонии и прочих.
Причины развития
Human metapneumovirus передается воздушно-капельным путем. Первоначально вирусные частицы атакуют клетки эпителиального слоя верхнего отдела респираторных путей, а затем быстро распространяются и на нижний отдел, вызывая воспалительный процесс в мелких бронхиолах, бронхиальную обструкцию и хронические респираторные заболевания.
Симптомы и первые признаки
Инкубационный период длится около пяти дней. Метапневмовирусная инфекция начинается остро – у пациента появляются:
- катаральные явления – покраснение слизистой оболочки ротоглотки, ринорея, отечность слизистых покровов носовой полости, болезненность в горле при глотании, кашель;
- высокая температура;
- выраженные признаки интоксикации организма;
- инспираторная одышка;
- тошнота;
- рвота;
- белый налет на языке;
- боли в эпигастрии;
- приглушенные сердечные тоны.
Что касается детей, то у склонных к аллергическим реакциям развивается обструктивный бронхит. При иммуно-дефицитных состояниях возникает дыхательная недостаточность.
Лечение
Пациентам с метапневмовирусной инфекцией назначают постельный режим и проводят симптоматические лечебные мероприятия, направленные на:
- восстановление водно-солевого баланса;
- дезинтоксикацию организма;
- снижение температуры тела;
- устранение желудочно-кишечных расстройств;
- соблюдение специальной диеты – исключения молочных продуктов и ограничения продуктов, содержащих углеводы.
В заключении специалист советует для восстановления защитных сил организма принимать поливитамины и иммуно-корректоры.
Стоит отметить, что вспышка метапневмовируса человека в Китае привела к значительной нагрузке на систему здравоохранения и переполнению больниц. По состоянию на 6 января 2025 года точное количество подтвержденных случаев неизвестно.
Китайские власти объявили о запуске системы мониторинга респираторных инфекций и призвали население соблюдать меры предосторожности. Включены рекомендации по ношению масок и соблюдению социальной дистанции.
В связи с этим 5 января Министерство здравоохранения Казахстана поспешило дать пояснения по эпидситуации и распространению вируса в нашей стране. Медики уточнили, что с начала октября выявили всего 30 случаев метапневмовируса.
Также Минздрав призвал казахстанцев соблюдать меры профилактики и ограничить контакты в местах скопления людей, особенно это касается наиболее уязвимых пациентов с хроническими заболеваниями.