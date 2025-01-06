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Общество

"Не оставляйте соседям ключи": полиция обратилась к алматинцам, планирующим отпуск

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Жителей Алматы попросили не сообщать об отъезде в социальных сетях, а также призвали не оставлять ключи от квартиры соседям, передает корреспондент Zakon.kz.

Официальный представитель ДП города Салтанат Азирбек заявила, что преступность не стоит на месте.

"Преступники тоже хорошо мониторят соцсети, они хорошо разбираются в социальных сетях, знают, чьи страницы мониторить. А когда, допустим, медийная личность пишет: "Мы уехали в отпуск на 10 дней"... Это практически объявление для преступников – дома никого нет, ключ под ковриком или в шкафу", – сказала она на брифинге в РСК 6 января 2025 года.

Спикер, обращаясь к алматинцам, подчеркнула, что им надо всегда проявлять информационную безопасность.

"Ни в коем случае не надо по старинке оставлять соседям ключи, чтобы полить цветочки, покормить животных домашних. Надо проявлять бдительность. Если квартира, к примеру, на нижних этажах, то надо оснастить окна решетками, можно установить сигнализацию, самую простую", – отметила Салтанат Азирбек.

По ее словам, превентивные меры помогут жителям южной столицы защитить свое имущество.

В июне 2024 года, в разгар летних отпусков, в Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали, как обезопасить свой дом от воров. Подробнее об этом можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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