"И сам не возьму, и вам не дам": атырауские медики из-за крупных долгов лишились премий

В социальных сетях распространяется аудиозапись, на которой мужчина в жесткой форме объясняет, почему премий не будет, и напоминает врачам о финансовых проблемах медучреждения, передает корреспондент Zakon.kz.

Как оказалось, на аудиозаписи голос исполняющего обязанности главного врача городской поликлиники №4 города Атырау Бауыржана Толегена. В ней он сообщает медикам о долгах медучреждения в размере около 700 млн тенге, в связи с чем им придется отказаться от праздничных премий до погашения кредитов.

"Никому премий не будет. И сам не возьму, и вам не дам. Всем передавайте привет. Вот, поликлиника №1 дает премию в размере фиксированного оклада. Почему? Потому что скрининг выполнен на 100%. У этого учреждения никаких долгов нет. А у нас долг около 700 млн тенге", – сказал он.

Как пояснили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, Бауыржан Толеген таким образом разъяснил сотрудникам, ожидавшим премий к новогодним праздникам, что в этом году на вознаграждение рассчитывать не стоит.

"Бауыржан Толеген был назначен на эту должность 14 февраля 2024 года. До конца 2024 года из имеющейся кредиторской задолженности на сумму 635 млн тенге погашено 500 млн тенге. Сейчас долг составляет 135 млн тенге, поэтому было принято решение пока не выдавать премии. Согласно приказу МЗРК №238, премиальные и дополнительные денежные вознаграждения выдаются в случае имеющихся финансовых средств. Коллективу городской поликлиники №4 были даны разъяснения", – сообщили в облздраве.

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