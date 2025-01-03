#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
525.11
546.74
4.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
525.11
546.74
4.88
События

Проект "Клиника одного дня" запустят по всему Казахстану

Медицина , фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 11:42 Фото: pixabay
Опыт регионов, где в пилотном режиме был внедрен проект "Клиника одного дня", будет распространен на весь Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в правительстве РК, реализация проекта позволила обеспечить доступность инновационных методов пренатальной диагностики беременных и своевременное выявление риска рождения ребенка с врожденными пороками развития и хромосомной патологией.

"Высокое качество услуг и методов пренатальной диагностики и получение результатов обследования осуществлялось по принципу "одного окна" в течение одного дня. На сегодня такой возможностью воспользовались свыше 35 тысяч женщин".Правительство РК

Кроме того, впервые в Казахстане реализован проект "Фетальная медицина". Это совершенно новое направление в отечественной системе здравоохранения. Оно позволяет корректировать и лечить ранние патологические состояния плода с помощью малоинвазивных процедур. На сегодня проведены 20 внутриутробных операций. С 1 января 2025 года данный проект будет внедрен по всей республике.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения подготовило новую редакцию стандарта организации оказания педиатрической помощи в РК. Что изменится в оказании педиатрической помощи в Казахстане, читайте здесь.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Поделиться новостью
Читайте также
В пяти областях Казахстана ограничено движение на автодорогах
События
11:53, Сегодня
В пяти областях Казахстана ограничено движение на автодорогах
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: