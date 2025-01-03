Проект "Клиника одного дня" запустят по всему Казахстану

Опыт регионов, где в пилотном режиме был внедрен проект "Клиника одного дня", будет распространен на весь Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в правительстве РК, реализация проекта позволила обеспечить доступность инновационных методов пренатальной диагностики беременных и своевременное выявление риска рождения ребенка с врожденными пороками развития и хромосомной патологией.

"Высокое качество услуг и методов пренатальной диагностики и получение результатов обследования осуществлялось по принципу "одного окна" в течение одного дня. На сегодня такой возможностью воспользовались свыше 35 тысяч женщин". Правительство РК

Кроме того, впервые в Казахстане реализован проект "Фетальная медицина". Это совершенно новое направление в отечественной системе здравоохранения. Оно позволяет корректировать и лечить ранние патологические состояния плода с помощью малоинвазивных процедур. На сегодня проведены 20 внутриутробных операций. С 1 января 2025 года данный проект будет внедрен по всей республике.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения подготовило новую редакцию стандарта организации оказания педиатрической помощи в РК. Что изменится в оказании педиатрической помощи в Казахстане, читайте здесь.