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События

Сложнейшую операцию провели алматинские хирурги: женщине удалили 20-сантиметровую опухоль

удаление опухоли, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 17:57 Фото: pixabay
29-летней женщине удалили 20-сантиметровую опухоль диафрагмы в Алматинском онкологическом центре, сообщает Zakon.kz.

Пациентка обратилась к онкологам с жалобами на длительное недомогание. Диагностика показала, что ей требуется срочная операция.

"Компьютерная томография органов брюшной полости показала левосторонний экссудативный плеврит и жидкостное образование в забрюшинном пространстве под диафрагмой. Дополнительное обследование с контрастированием выявило объемное образование, занимавшее левую плевральную полость и распространявшееся в забрюшинное пространство. Гистологическое исследование подтвердило злокачественный характер опухоли размером 20 на 12 см, и она проросла по обе стороны диафрагмы". Пресс-служба Минздрава РК

Врачи провели консилиум и разработали план комплексной хирургической операции.

Хирургическое вмешательство выполнена комбинированным левосторонним лапароторакотомным доступом.

удаление опухоли, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 17:57

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Как отмечается, бригада онкологов успешно удалила опухоль вместе с пораженными органами, восстановив диафрагму и стабилизировав состояние пациентки.

"Подобные операции относятся к числу самых сложных в хирургии. Мы рады, что смогли провести одномоментное удаление опухоли и восстановление диафрагмы. Пациентка находится на пути к выздоровлению", – рассказывает онкохирург Абай Оразбаев.

Ранее сообщалось, что врачи сделали женщине новую челюсть из ноги.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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