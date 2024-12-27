Сложнейшую операцию провели алматинские хирурги: женщине удалили 20-сантиметровую опухоль

29-летней женщине удалили 20-сантиметровую опухоль диафрагмы в Алматинском онкологическом центре, сообщает Zakon.kz.

Пациентка обратилась к онкологам с жалобами на длительное недомогание. Диагностика показала, что ей требуется срочная операция.

"Компьютерная томография органов брюшной полости показала левосторонний экссудативный плеврит и жидкостное образование в забрюшинном пространстве под диафрагмой. Дополнительное обследование с контрастированием выявило объемное образование, занимавшее левую плевральную полость и распространявшееся в забрюшинное пространство. Гистологическое исследование подтвердило злокачественный характер опухоли размером 20 на 12 см, и она проросла по обе стороны диафрагмы". Пресс-служба Минздрава РК

Врачи провели консилиум и разработали план комплексной хирургической операции.

Хирургическое вмешательство выполнена комбинированным левосторонним лапароторакотомным доступом.

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Как отмечается, бригада онкологов успешно удалила опухоль вместе с пораженными органами, восстановив диафрагму и стабилизировав состояние пациентки.

"Подобные операции относятся к числу самых сложных в хирургии. Мы рады, что смогли провести одномоментное удаление опухоли и восстановление диафрагмы. Пациентка находится на пути к выздоровлению", – рассказывает онкохирург Абай Оразбаев.

Ранее сообщалось, что врачи сделали женщине новую челюсть из ноги.