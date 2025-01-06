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Общество

Криптообменники с общим оборотом в 60 млрд тенге ликвидировали в Казахстане

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 17:32 Фото: Zakon.kz
В последние годы ключевую роль в схемах легализации преступных доходов играют незаконные криптообменники, позволяющие конвертировать криптовалюту в фиатные средства и наоборот. Об этом 6 января 2025 года заявили в Агентстве РК по финансовому мониторингу, сообщает Zakon.kz.

Подобные структуры, по данным АФМ, не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы.

"В 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. Заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT (около 2,5 млрд тенге). В результате совместной работы с Комитетом нацбезопасности и Министерством культуры и информации заблокировано более 3,5 тыс. нелегальных онлайн-криптообменников", – говорится в релизе, опубликованном на сайте ведомства в понедельник.

Также сообщается, что в прошлом году агентством разоблачены две финансовые пирамиды, использовавшие криптовалюту для привлечения инвестиций. Возвращены 545 тыс. USDT и заморожены 120 тыс. USDT.

"Разработаны поправки в законодательство, которые вводят ответственность для провайдеров цифровых активов за нарушения в области отмывания денег. Усилены проверки операций с криптовалютой в финансовых организациях".Пресс-служба АФМ РК

5 декабря 2024 года стало известно, что в Астане вынесли приговор двум жителям столицы за незаконный обмен криптовалюты на сумму более 7 млрд тенге.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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