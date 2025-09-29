Криптообменник с оборотом на 224 млн долларов накрыли в Казахстане

Сотрудниками Агентства Казахстана по финансовому мониторингу (АФМ) проводится системная работа по противодействию легализации преступных доходов, в том числе с использованием цифровой валюты, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным пресс-службы агентства, в ходе блокчейн-мониторинга криптотранзакций выявлен сервис-обменник "RAKS exchange", предоставлявший профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли.

"Сервис пользовался высокой репутацией в преступной среде и сотрудничал с 20 крупнейшими Darknet-маркетами, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей. В течение последних трех лет через криптосервис отмывались преступные доходы более 200 наркошопов стран СНГ – Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот криптообменника составил свыше 224 млн долларов". Пресс-служба АФМ РК

В ходе проведения крипторасследования проанализировано свыше 4000 криптовалютных кошельков, установлены сборные криптокошельки, на которых хранились преступные доходы.

"В итоге заблокировано 67 криптокошельков, принадлежащих сервису. Заморожены цифровые активы на сумму 9,7 млн USDT (эквивалент 5,2 млрд тенге)". Пресс-служба АФМ РК

Отмечается, что в настоящее время деятельность сервиса полностью прекращена:

удалены аккаунты в социальных сетях;

приостановлена работа клиентской поддержки;

на профильных форумах в Darknet зафиксированы массовые жалобы наркошопов на невыполнение финансовых обязательств.

"Ведется активная работа по изобличению организаторов криптосервиса. Принятые меры нанесли ощутимый экономический удар по теневой инфраструктуре наркобизнеса, дестабилизировав логистические цепочки поставок, снизив обороты наркомаркетов и подорвав доверие потребителей к нелегальным площадкам". Пресс-служба АФМ РК

