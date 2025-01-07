Казахстанец обманул родных братьев на 5 млн тенге

В Западно-Казахстанской области сотрудники полиции задержали мужчину, который обманул нескольких знакомых с помощью схемы, связанной с покупкой IPhone в кредит, сообщает Zakon.kz.

По данным полицейских, мошенник предложил своим знакомым купить несколько смартфонов, пообещав, что они смогут продать их по более высокой цене и поделить прибыль. Мужчина уверял, что после продажи они смогут закрыть кредиты, а оставшуюся сумму разделить между собой.

"Доверчивые жители Уральска, поверив в его обещания, приобрели три IPhone 15 и еще передали мошеннику около 2 млн тенге. После получения телефонов мошенник исчез, а потерпевшие остались не только без денежных средств, но и без дорогостоящих устройств. В результате расследования было установлено, что ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 5 млн тенге. В числе пострадавших – два родных брата, которые понесли значительные финансовые потери". Пресс-служба Департамента полиции ЗКО

Фото: polisia.kz

По данному факту начато досудебное расследование, проводятся следственные действия.

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