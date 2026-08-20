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Общество

Казахстанец провернул мошенничество с золотыми украшениями на 15 миллионов тенге

Золотая цепочка, камни , фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 17:36 Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области задержан мужчина, который в нескольких областях Казахстана провернул мошенническую схему с драгоценностями, сообщает Zakon.kz.

Полицейские рассказали, что сначала раскрыли мошенничество с золотыми изделиями на сумму более 1,5 млн тенге. Подозреваемого, который пытался убедить продавца в том, что оплатил покупку, задержали в Караганде.

"Мужчина пришел в торговую точку, где продавались ювелирные изделия, и выбрал две золотые цепочки с подвесками. Продавец выставила счет, а покупатель показал, что якобы произвел оплату, после чего забрал украшения. Однако вскоре выяснилось, что деньги на счет продавца так и не поступили. Женщина сразу обратилась в полицию", – рассказали в ДП Акмолинской области.

Сотрудники криминальной полиции изучили записи камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Шортандинского района. После случившегося мужчина скрылся.

"Установлено, что аналогическая схема может быть не единственной. По предварительным данным, мужчина причастен к таким же мошенничествам в Алматинской и Карагандинской областях. Общий ущерб по установленным фактам составляет около 15 млн тенге".ДП Акмолинской области

В результате ОПМ подозреваемого задержали в Караганде. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и проверяют его на причастность к другим преступлениям. Также проводятся необходимые мероприятия, направленные на возврат похищенных золотых изделий потерпевшим. По итогам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение.

Прокурор Управления прокуратуры Астаны Талант Калиев 19 августа 2026 года на брифинге в РСК поделился самыми распространенными схемами мошенников, при помощи которых они чаще всего пытаются обмануть казахстанцев.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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