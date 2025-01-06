49 эпизодов мошенничества: в Астане расследуют серию афер с услугами обучения за границей

В Астане пенсионерка, желая исполнить мечту своего внука, стала жертвой мошенников. Об этом 6 января сообщили в департаменте полиции столицы, передает Zakon.kz.

По данным полиции, женщина обратилась в центр, предлагающий услуги по обучению за границей. Подозреваемый предложил пять стран для обучения и убедил потерпевшую перевести на его счет 18 миллионов тенге.

В ходе расследования установлено, что это не единственный случай мошенничества. В полиции сообщили о 49 аналогичных эпизодах, связанных с этим подозреваемым.

В настоящее время ведется досудебное расследование. Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными при совершении онлайн-покупок и заказе услуг, так как мошенники изобретают все новые способы обмана.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Семья из Астаны купила билеты в Египет и только в аэропорту узнала, что они поддельные.