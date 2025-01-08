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Общество

Школьников Казахстана будут обучать первой рабочей профессии на базе колледжей

Компьютерный класс, школа, ученики средних классов, школьники за компьютером , фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 10:27 Фото: primeminister.kz
Министр просвещения Гани Бейсембаев 8 января 2025 года на заседании правительства озвучил, что при сотрудничестве предприятий и колледжей в 1000 школах Казахстана будут открыты профильные классы, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в целях организации Года рабочих профессий на высоком уровне, был разработан план мероприятий и утвержден постановлением правительства.

"При правительстве создана комиссия по проведению Года рабочих профессий. Принята Дорожная карта трансформации технического и профессионального образования. Во всех 20 регионах утверждены планы, направленные на повышение престижа рабочих профессий и качества подготовки кадров, усиление взаимодействия с работодателями", – сообщил Гани Бейсембаев.

Он рассказал, что 13 министерствами разработаны отраслевые планы по проведению Года рабочих профессий, в которых предусмотрены комплексные меры по созданию новых предприятий, созданию качественных рабочих мест, повышению квалификации работников, налаживанию совместной работы с колледжами по подготовке кадров.

По словам министра, план мероприятий по проведению Года рабочих профессий состоит из 70 пунктов, охватывающих 7 направлений. В плане мероприятий:

  • Подготовка Атласа новых профессий;
  • Реализация концепции профессиональной ориентации;
  • Трансформация технического и профессионального образования;
  • Подготовка профессионально квалифицированных кадров;
  • Создание качественных рабочих мест;
  • Защита прав рабочих кадров;
  • Предусмотрены меры по повышению имиджа рабочих профессий.
"В реализации данных мер предусмотрено участие всех центральных и местных исполнительных органов, Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", АО "Самрук-Казына" и национальных компаний, профсоюзных организаций. Министерство просвещения координирует реализацию плана и определен основным исполнителем по 20-пунктам. В рамках плана в нашей стране будет запущена новая концепция профессиональной ориентации", – дополнил Гани Бейсембаев.

Министр озвучил, что для системного развития работы в этом направлении, с учетом потребности регионов в кадрах, во всех регионах будет разработан "Атлас новых профессий".

"Новые подходы профориентационной работы позволят учащимся узнать о новых требованиях на рынке труда, оценить карьерные перспективы в конкретных отраслях экономики, сделать правильный выбор профессии. С этой целью будет усилена профориентационная служба в школах, что позволит полностью охватить учащихся профессиональной диагностикой. При сотрудничестве предприятий и колледжей в 1000 школах будут открыты профильные классы. Будет внедрен опыт обучения старшеклассников практическим навыкам и первой рабочей профессии на базе колледжей", – сказал Гани Бейсембаев.

24 декабря 2024 года стало известно, что к искусственному интеллекту будут приобщать казахстанцев со школьной скамьи.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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